قالت هيئة الأرصاد الجوية الروسية، اليوم، إنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة في عينات بعد حادث غامض وقع أثناء اختبار في موقع عسكري في وقت سابق من الشهر.

وسبب الحادث المميت الذي وقع في 8 أغسطس الجاري قفزة وجيزة في مستويات الإشعاع في مدينة سفيرودفينسك، وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت لاحق، إن الواقعة حدثت خلال تجربة ما وصفها بأنظمة أسلحة جديدة واعدة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن سحابة من الغازات الخاملة تشكلت نتيجة لتحلل النظائر وتسببت في قفزة وجيزة في مستوى الإشعاع في مدينة سفيرودفينسك، موضحة أن النظائر هي سترونتيوم-91 وباريوم-139 ووباريوم-140 ولانثانوم-140، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية

وأشارت الوكالة النووية الروسية، إلى أن خمسة من موظفيها قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع أثناء اختبار صاروخ على منصة بالبحر تضمن "مصادر طاقة من نظائر مشعة"، فيما شك خبراء نوويون في الولايات المتحدة في أن الحادث وقع خلال تجارب لصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية.

وقالت مؤسسة مراقبة حظر التجارب النووية، الجمعة الماضية، إن الانفجار الذي أودى بحياة العلماء أعقبه انفجار ثان بعد ساعتين وكان المصدر المرجح لارتفاع الإشعاع، وأوضحت "وكالة نورسار"، أن الانفجار الثاني ربما كان من صاروخ في الجو يعمل بالوقود المشع، رغم أن حاكم منطقة أرخانجيلسك، حيث وقع الحادث، نفى التقارير التي تتحدث عن وقوع انفجار آخر.