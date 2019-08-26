شارك الفنان أحمد جمال، في ختام فاعليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بتقديم مجموعة من الأغانى لدعمهم.

جاء ذلك خلال فعاليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، بحضور غادة وزيرة التضامن الاجتماعىّ والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وستقوم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بعد انتهاء فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات.