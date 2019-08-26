قال مدير عام المؤسسة وكبير المصممين، ألكسندر ليونوف لوكالة "تاس" الروسية على هامش معرض "ماكس 2019" الدولي للطيران والفضاء، إن مؤسسة "ماشينوسترويني" العلمية الإنتاجية، تُسلم العام الجار للبحرية الروسية 3 منظومات ساحلية للصواريخ المضادة للسفن من طراز "باستيون".

من جانبه، أوضح مصدر في وزارة الدفاع الروسية، للوكالة الروسية، أن الوحدات التابعة لأسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود الروسي ستتسلم تلك المنظومات.

بدورها، ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن منظومة "باستيون" المزودة بصواريخ "أونيكس" المجنح المضاد للسفن دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2010، وبوسع المنظومة حماية الساحل بطول 600 كيلومترا، ويبلغ مدى إطلاق صاروخها 500 كيلومترا، وتبعد مواقع نشر المنظومة 200 كيلومترا عن الشاطئ.