ترأس أمين عام وزارة الخارجية العمانية، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخاييل بوجدانوف، جلسة مشاورات سياسية بين بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم، أن الجانبين بحثا مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها؛ لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين والشعبين بما في ذلك الفرص الاستثمارية في البلدين.

وتبادل المسؤولان، الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.