تلقت إدارة نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة 400 بلاغ منذ بداية العام الجاري للإبلاغ عن حالات زواج الأطفال، حسبما أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، وذكر أنه وفقًا لتعداد السكان في عام 2017 تبين أنه من بين كل 20 فتاة هناك حالة واحدة زواج أطفال في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عام أي 4% من عدد السكان.

وأضاف "عثمان"، أن أغلب البلاغات عن حالات زواج الأطفال تأتي من جيران الطفلة أو الضحية نفسها أو من الزوج نفسه في حال حدوث الانفصال، كما أن آلية الاتصال لتلقي البلاغات الخاصة بزواج القاصرات عن طريق الخط الساخن المجاني 16000، وهو يعمل على مدار 24 ساعة أو التواصل مع نجدة الطفل عن طريق الإيميلات، مؤكدًا أن كافة البلاغات تكون سرية ولا يجرى الإفصاح عنها.

وأوضح مدير خط نجدة الطفل أن هناك بعض الحالات يجرى اكتشافها والتوصل لها عن طريق الإعلام، لافتا إلى أن المجلس يستخدم الإعلام للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال.

وأوضح أن 50% من حالات العنف الأسري نتجت بسبب زواج البنات دون سن 18 عاما، لافتا إلى أن هناك محافظات بادرت فيها الفتاة القاصر بالبلاغ لنجدة الطفل.