جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة صاحب مقهى في طنطا

كشفت تحقيقات نيابة أول طنطا، لغز العثور على جثة صاحب مقهى في أرض زراعية متاخمة لمنطقة ترعة الشيتي، دائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، حيث كان بسبب تعاطي المخدرات.

وجاء في تحقيقات النيابة، وفقا لما ذكره مصدر، أن السبب وراء الوفاة، جرعة زائدة من المواد المخدرة، تناولها المتوفى.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الجثة بها آثار مواد مخدرة، وليست هناك شبهة جنائية، وأن الوفاة بسبب جرعة زائدة منها.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن المتوفى كان دائم تناول المواد المخدرة.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى "ا. ا" 33 عاما، صاحب مقهى، وشهرته "مارادونا"، وسط أرض زراعية بجوار منطقة ترعة الشيتي، التابعة لدائرة أول طنطا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى التحفظ على الجثة، وإخطار النيابة للتحقيق.