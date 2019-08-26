"الإعلاميين" تحذر من استخدام لقب "إعلامي" بدون عضوية النقابة

عقدت اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، اليوم، اجتماعا طارئا قررت فيه إرسال إنذارت للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاع عامليها في الشعب الخمسة التي نص عليها القانون وهي الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج.

وقالت اللجنة إن هذا القرار يأتي حتى لا يقع العاملون في هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 التي تحذر من مزاولة النشاط الإعلامي دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك في غضون شهرين من صدور هذا البيان.

وحذر مجلس نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم حتى تاريخه من استخدام لقب "إعلامي" حتى لا يقع تحت المساءلة الجنائية.

وقالت سهام صالح وكيل اللجنة، في تصريح لـ"الوطن"، إن مجلس النقابة أكد استمرار التعاون المشترك بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي، وأن النقابة تثمن الدور التعاوني المستمر بينها وبين كل الوسائل الإعلامية التي ساعدت في اتخاذ خطوات مهمة وجادة على الطريق الصحيح.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وبحضور كل من سهام صالح وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة، السكرتير العام، والأعضاء خالد فتوح ونادية مبروك وأيمن عدلي.