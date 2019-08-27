أبدى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون، أمس، استعداد حكومته لمراجعة موقفها من إلغاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، في حالة واحدة فقط، وهي رفع طوكيو للقيود التي فرضتها على صادراتها إلى سول.

وقال- في تصريح أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إنه في حال تراجعت اليابان عن هذه التدابير التجارية المجحفة التي اتخذتها ضد سول فإنه سيكون من المرغوب فيه لدى الحكومة الكورية الجنوبية أن تراجع موقفها من الاتفاقية".

وأضاف يون، أن الحكومة في سول يراودها الشك في جدوى تشارك المعلومات العسكرية مع اليابان، مُشيرًا إلى أنه حتى إذا انتهت مدة سريان الاتفاق فإن بلاده ستتمكن من تشارك هذه المعلومات مع طوكيو، إذا اقتضت الضرورة، بموجب الاتفاق الاستخباراتي الثلاثي الذي ستقوم واشنطن من خلاله بدور الوساطة بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد أبرمت في ديسمبر عام 2014 اتفاق استخباراتي ثلاثي، يقضي بتبادل المعلومات العسكرية والاستخباراتية فيما بينهم.

يُشار إلى أن سول أرجعت السبب وراء اتخاذ قرار إلغاء الاتفاق العسكري مع طوكيو إلى "التغيير الخطير" في ملف التعاون الأمني بين البلدين، في ظل القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.