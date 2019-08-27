وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، العلاقات "المصرية الكويتية" بـ"التاريخية"، مؤكدًا أنها نموذج يحتذى به، وجاء ذلك في تصريح خاص أدلى به رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش حضوره مباراة ناديي الاتحاد السكندري والعربي الكويتي، في إطار دور الذهاب لدور 32 من بطولة كأس محمد السادس، والتي أقيمت مساء اليوم باستاد صباح السالم، بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية المصرية لدى الكويت.

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والكويت، مرحبًا في الوقت نفسه بأعضاء فريق نادي الاتحاد السكندري في وطنهم الثاني الكويت.

وعلى صعيد متصل، أهدى رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم، الدرع التذكارية للنادي، وكذلك درع آخر إلى سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، ورئيس نادي العربي الكويتي عبدالعزيز عاشور، فيما أهداه الأخير درع نادي العربي.

وكانت مباراة الفريقين في إطار دور الذهاب لدور 32 من بطولة كأس محمد السادس، والتي أقيمت مساء اليوم، انتهت بفوز نادي الاتحاد السكندري بهدف واحد مقابل لا شيء.