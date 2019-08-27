أعلنت رئاسة كوسوفو، أمس، أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 6 أكتوبر المقبل وذلك بعد أربعة أيام من قيام النواب بحل البرلمان بسبب استقالة رئيس الوزراء الذي يشتبه القضاء الدولي بضلوعه في جرائم حرب، وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس جمهورية كوسوفو هاشم تاجي قرر أمس الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 6 أكتوبر".

وكان رئيس الوزراء راموش هاراديناي، القائد السابق لحركة التمرد في كوسوفو في الحرب ضد القوات الصربية (1998-1999)، قدم استقالته في يوليو الماضي بعدما استدعته محكمة دولية تشتبه بارتكابه جرائم حرب، وقد مثل مرة أولى في 24 يوليو أمام هذه المحكمة التي شكلت في 2015 وتتخذ من لاهاي مقرا.

وهذه المحكمة مكلفة التحقيق في جرائم يشتبه بأن مقاتلين من ألبان كوسوفو قاموا بارتكابها خصوصا بحق عدد من الصرب وغجر الروما ومعارضين ألبان لجيش تحرير كوسوفو أثناء النزاع وبعده.

جدير بالذكر أن النزاع في كوسوفو الذي كان آخر الحروب التي نشبت مع تفكك يوجوسلافيا السابقة، أسفر عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 11 ألفا من ألبان كوسوفو وألفا صربي ومئات من غجر الروما.