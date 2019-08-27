اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية فلسطينيين مشتبه فيهم، في منطقة الضفة الغربية، اليوم الإثنين، بتهمة تنفيذهم لعملية يوم الجمعة، أدت إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية، وإصابة إسرائيليين، بحسب ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، وفقًا لـ "سبوتنيك".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه: "تم اعتقال الفلسطينيين المسؤولين عن العملية في دوليب، التي أدت إلى مقتل إسرائيلية"، وهو ما نقلته عنها وكالة الأناضول التركية.

وحتى الآن لم يتم إصدار بيان رسمي يخص عملية الاعتقال من السلطات الإسرائيلية.

وفجّر فلسطينيون عبوة ناسفة في مدخل مستوطنة "دوليب" في وسط الضفة الغربية، الجمعة الماضية، ما أدى إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 2 بجروح.