أجرى كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركزالداخلة في الوادي الجديد، اليوم، جولة تفقدية للوحدة الصحية بقرية الجديدة، رافقه خلالها هلال عبدالرحمن، رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة، لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الجديدة وتفقد وحدة الكشف عن بعد والتي يجري تركيبها حديثا بالوحدة الصحية.

وقال هلال عبدالرحمن رئيس قرية الجديدة، إن الدكتورة نهلة الشيخ الطبيب المسئول بالوحدة الصحية، شرحت طريقة تشغيل وحدة الكشف عن بعد والتي سيجري ربطها بأكبر المستشفيات المركزية بمصر ومع أكبر الأطباء الاستشاريين حتى يتم تخفيف عبء السفر والتكلفة على المواطنين.

وأشار كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، إلى أنه وجه التهنئة لأهالى قرية الجديدة لما تقدمه وحدة الكشف عن بعد من كشف دقيق وسريع للمرضى، مشيرا إلى أن هناك 3 أماكن تتمتع بهذه الخدمة وهي، مستشفى الداخلة والوحدة الصحية بغرب الموهوب والوحدة الصحية بالجديدة.