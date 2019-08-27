عبرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" عن رفضها ومضايقتها من تدخل الصين في أنشطة النفط والغاز في المياه التي تطالب فيتنام بالسيادة عليها، والذي وصفته بأنه "تدخل بالإكراه"، كما اتهمت بكين بانتهاج "أساليب بلطجة".

ووسعت سفينة استطلاع صينية نطاق أنشطتها، السبت الماضي، وذلك لتشمل منطقة قريبة للساحل الفيتنامي، بحسب ما ذكرت بيانات لتتبع حركة السفن، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وقال البنتاجون في بيان له: "استأنفت الصين تدخلها بالإكراه في أنشطة نفط وغاز فيتنامية قائمة منذ زمن طويل في بحر الصين الجنوبي"، مضيفا أن أنشطة بكين تتعارض مع تعهد وزير الدفاع الصيني وي فنع خه هذا العام بالتزام بلاده "بمسار التطوير السلمي".

كما ذكر البيان أن الصين لن تفوز بثقة جيرانها ولا احترام المجتمع الدولي بمواصلة هذه الأساليب من البلطجة.