يحدث اليوم.. محاكمة 5 متهمين بخلية الوراق والأوبرا تنظم أمسية فنية

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

"جنايات القاهرة" تستأنف محاكمة 5 متهمين

تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية".

مكتبة الإسكندرية تفتتح مشروع "محاكاة القطاعات الاقتصادية المصرية"

تفتتح مكتبة الإسكندرية مشروع "محاكاة القطاعات الاقتصادية المصرية" في دورته الثانية على التوالي، بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري والبورصة المصرية، والمبادرة الشبابية "أفاد"، في إطار حرص المكتبة على تشجيع الشباب والعمل على تنمية مهاراتهم.

جامعة القاهرة تبدأ الكشف على الطلاب الجدد

تبدأ جامعة القاهرة الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019 /2020 لكليتي الطب البشري وطب الأسنان بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة.

الشؤون الصحية في جنوب سيناء تنظم قوافل طبية

تنظم مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء قوافل طبية إلى الوحدة الصحية بوادي الطرفة، في إطار خطة المديرية، للوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجا.

الأوبرا تنظم أمسية فنية

تنظم دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية بمشاركة "أوركسترا ساوند تراك" والفنانين نادية مصطفى ومجد القاسم، على مسرح "محكى القلعة"، ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان "قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء".

دار الشروق تُنظم ندوة توقيع رواية مسك التل

تُنظم دار الشروق، ندوة توقيع ومناقشة رواية مسك التل الفائزة بجائزة ساويرس الثقافية كأفضل رواية فرع كبار الكتاب، للدكتورة سحر الموجي، في السابعة مساء بمكتبة مصر الجديدة، ويدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود.