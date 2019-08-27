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الأهلي ينتظر صفقة تبادلية للتخلص من أزارو

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"الوفد" يجهز لمؤتمر عن مشكلات الرياضة المصرية وطرق حلها

"الوفد" يجهز لمؤتمر عن مشكلات الرياضة المصرية وطرق حلها

اشتباكات بين القوات السورية والمعارضة المسلحة بريف إدلب الشرقي

اشتباكات بين القوات السورية والمعارضة المسلحة بريف إدلب الشرقي

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لتنفيذ تدريب ميداني على خطة مخاطر السيول

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لتنفيذ تدريب ميداني على خطة مخاطر السيول

خطة مشروطة لجدول أعمال التخلص التدريجي من مركبات الوقود

خطة مشروطة لجدول أعمال التخلص التدريجي من مركبات الوقود

أمن الجيزة: ضبط 26 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة

أمن الجيزة: ضبط 26 متهما و4 آلاف مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة

صور.. السيسي في اليابان للمشاركة في مؤتمر التنمية الأفريقية "تيكاد 7"

صور.. السيسي في اليابان للمشاركة في مؤتمر التنمية الأفريقية "تيكاد 7"

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خبراء الصحة يطالبون بإبعاد المقاهى عن المساكن: الشيشة خطر

خبراء الصحة يطالبون بإبعاد المقاهى عن المساكن: الشيشة خطر

"الوطن" داخل وحدة "زرع النخاع" بـ"أورام المنصورة" قبل افتتاحها

"الوطن" داخل وحدة "زرع النخاع" بـ"أورام المنصورة" قبل افتتاحها

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رحلة "الكوميديان" حلمي مع شباك التذاكر: "300" مليون جنيه فى 16 فيلما

تفاصيل مزاد "المالية" على سيارات ولاب توب وأجهزة كهربائية

تفاصيل مزاد "المالية" على سيارات ولاب توب وأجهزة كهربائية

تبدأ 11 سبتمبر لرياض الأطفال.. نصائح لشراء مستلزمات المدارس

تبدأ 11 سبتمبر لرياض الأطفال.. نصائح لشراء مستلزمات المدارس

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