نظمت جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، دورة تدريبية لفرع البنات بالحي العاشر، تحت عنوان "استنباط علم الحديث" في مقر المبنى بمدينة نصر، وحاضر في الدورة الدكتور محمد أحمد معبد أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور نحو 100 طالبة.

ناقشت الدورة أهمية دراسة علم الحديث لكل الدارسين، ودراسة التخريج ومعرفة درجة الحديث، وكذلك شرح مبسط لرجال علم الحديث والحكم عليهم، و"التخريج الإلكتروني" كيفية استخدامه ومشاكله، إضافة إلى الكتب والمراجع التي يجب على الطالب أو الطالبة اقتناؤها ودراستها بشكل جدي.

وقال الدكتور أحمد محمد معبد أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، إنّه من المهم أن يتعرف الدارس لعلوم الحديث على تلك العلوم نظريا وعمليا، فالبعض يكتفي بمعرفة النظرية، ولا يعرف عن طريق العمل وكيفية توظيف ما علم فيخفق في جانب كبير من تقييم الأحاديث والحكم عليها.

وأضاف معبد: "يحتاج كل العاملين في الحقول الشرعية دراسة تلك العلوم وضبط خلفيتها، ليستطيع الموازنة بين احتياجاته ومدى إتاحتها في بطون الكتب ومدى موثوقيتها عند علماء هذا الفن".