أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ذوى القدرات والهمم يلاقون اهتماماً كبيراً من جانب الدول المصرية، مضيفًا أن تواجدهم أصبح في مختلف المجالات الحياتية شيئاً لافتاً ومميزاً".

وأشار صبحي، إلى أن الوزارة حريصة على دمج الشباب من ذوي القدرات والهمم فى جميع برامجها وأنشطتها، لافتا إلى أن مبادرة "شباب يدير شباب" تتضمن قطاعاً خاصاً بذوي القدرات والهمم للتواصل معهم بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في مؤتمر "تنمية ذوي القدرات والهمم داخل الجامعات ومراكز الشباب" الذي أقيم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، في إطار مبادرة "شباب يدير شباب" التى تتبناها الوزارة.

حضر المؤتمر، عددًا من قيادات الوزارة، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأعضاء هيئة التدريس، ومجموعة من الشباب والفتيات من ذوى القدرات والهمم وأولياء أمورهم.

وتضمن المؤتمر عرض تقريرا مصورا حول مجهودات وأنشطة وزارة الشباب والرياضة المقدمة لذوى القدرات والهمم، وأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مبادرة "شباب يدير الشباب"، بالإضافة إلى فيلم وثائقي حول عدد من النماذج الإيجابية من ذوي القدرات والهمم.

وشدد على التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتقديم أنشطة مجتمعية شبابية داخل الجامعات المصرية في إطار تضافر جهود الحكومة المصرية وتكاملها لتقديم خدماتها لأبناء مصر في جميع محافظات الجمهورية ومن ضمنها أنشطة خاصة بذوى القدرات والهمم.

فيما قال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه ينبغى السعي إلى تمكين ذوي الهمم في كل المجالات العلمية والرياضية والثقافية، قائلاً: "ذوي الهمم ليسوا في حاجة للتحفيز ولكن نحن في حاجة لتمكينهم من العطاء والتفوق،ةومن هذا المنطلق فنحن في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نسعى إلى دمج أبناءنا وبنانتا من ذوي الهمم والتحدي للمشاركة في كل أنشطة الجامعة".

وعلى هامش المؤتمر، كرم وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعض من لاعبي مصر من ذوي القدرات والهمم في رفع الأثقال، وكرة القدم لمتحدي الإعاقة، فضلاً عن تكريم عدد من الشباب المتطوعين من ذوي القدرات والهمم الذين شاركوا في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.

وفي ختام المؤتمر، جرى عرض مجموعة من التوصيات أبرزها: إنشاء مكتب إقليمي لذوي القدرات والهمم داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمهيدا لتعميمه في الجامعات المصرية من خلال وزارة التعليم العالي، وتخصيص مقررات لأنشطة طلابية فنية ورياضية بالجامعات تتوافق مع احتياجات ذوي الهمم، وإدخال كود الإتاة لذوي القدرات والهمم داخل مراكز الشباب وتجهيزها بحيث يتواجد بها تدريبات تتناسب مع كل حالة من حالات ذوي القدرات والهمم.