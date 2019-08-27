أحال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في دمياط 6 أطباء بمستشفى كفر سعد و3 أطباء و 4 فنيين بمستشفى ميت أبو غالب للتحقيق.

وكان الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بدمياط، قام بالمرورعلى مستشفى كفر سعد المركزي، وتفقد أقسام الاستقبال والعناية المركزة و حضانة الأطفال المبتسرين ومستشفى الطوارئ، كان ذلك برفقة وكيل المديرية والتفتيش المالي والإداري. ثم قام والفريق المرافق بالمرور على مستشفى ميت أبو غالب المركزي، ومتابعة سير العمل بقسم الاستقبال بها، وأحال وكيل الوزارة المتغيبين وكافة المخالفات للتحقيق العاجل بالشؤون القانونية بالمديرية.