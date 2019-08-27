فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قيودا على حركة السيارات والمركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، فقد تقرر السماح بتحركات مركبات عسكرية معينة على بعض الطرقات وفقا لموافقة خاصة، ونظرا لتقييم الوضع، بينما تتواصل الحياة الطبيعية في المجال المدني.

وأضاف البيان أن المجال المدني في الحدود الشمالية يبقى في حالة طبيعية ولا توجد أي تعليمات للمواطنين، وتابع: "قوات جيش الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة لسيناريوهات عدة، ووفقا لتقييم الوضع يتم اتخاذ قرارات حول نشر واستعداد قوات جيش الدفاع".

واختتم البيان أنه إذا طرأ أي تغيير في التعليمات سيتم تبليغ السكان وفق الحاجة.

ويأتي ذلك، بعدما توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله دولة الاحتلال إسرائيل برد مناسب عقب استهدافها مقاتلي الحزب في سوريا، ووعد بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان، بعد انفجار طائرة مسيرة وسقوط أخرى في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ يومين، وقامت بنشر كتائبها في المنطقة بموجب تقديرات استخبارية، بالقرب من الحدود مع سوريا ولبنان.

كما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود عدة بطاريات من منظومة "القبة الحديدية".