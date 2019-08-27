أجلت اليوم محكمة القضاء الإداري برأس البر برئاسة مستشار ياسر رمضان والمستشارين علي كردوشة وأحمد عدلان وأحمد حسنين ومحمد خفاجة ومحمود علي الدين وسكرتارية محمود البيلي، الدعوى المقامة من محمد الطرابيلي المحامي رقم 2691 لـ3 ق، لتطوير وازدواج خطوط سكك حديد دمياط وإعادة تشغيل إدخال قطار سريع توربيني للقاهرة لجلسة 27 أكتوبر 2019، وصرحت المحكمة للمدعي باستخراج البيان المطلوب من جهة الإدارة بوزارة النقل.

وطالب الطرابيلي بإلزام جهة الإدارة، بتقديم بيان بما تم بخطة تطوير السكك الحديدية ونصيب دمياط منها ونصيبها في ميزانية اعتماد مبلغ 100 مليار جنيه، الذي اعتمده الرئيس السيسي لوزير النقل لتطوير سكك حديد مصر.