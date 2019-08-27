أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام كل من (صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، سبق إتهامه فى قضية " أقلام مقلدة، ذهب مدموغ"- شريك بذات الورشة)، بحيازة كميات من المشغولات الذهبية غير مدموغة بمصلحة الدمغة والموازين، بقصد دمغها بأقلام مقلدة والتصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من الورشة عملهما مكانا لمزولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع مفتشى مصلحة الدمغة والموازين أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الورشة المشار إليها وعثر بداخلها على (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 5.244 كيلو جرام عبارة عن "أقراط، غوايش، خواتم، سلاسل" جميعها مدموغة بأختام مقلدة- 65 قلم حديدى مُقلد "تستخدم فى تقليد الدمغات الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين"- 2 مكبس حديدى- أدوات التصنيع- 3 قاعدة سندال لتركيب المكابس- عدسة مكبرة- 2 سندال حديدى- ميزان كهربائى حساس).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.