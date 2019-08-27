أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بدء توزيع المنح الجامعية الواردة للمحافظة لأوائل الثانوية العامة بأقسامها، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، مع استكمال توزيع المنح تباعًا فور وصول أخرى، وأكد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، ويجري توزيع المنح وفقًا لأولوية المجموع ورغبة الطالب.

وقال سكرتير عام محافظة مطروح ورئيس اللجنة المنوط بها التوزيع، اليوم، إنه تم البدء في توزيع المنح القادمة للمحافظة، ومنها 5 منح دراسية بجامعة 6 أكتوبر، ينتهي التقدم إليها 30 أغسطس الجاري، وكان ترشيح الطلاب إليها وفقا لأولوية المجموع والرغبة، وترشيح 3 طلاب لاختيار أحدهم بكلية الطب، وترشيح طالبين لمنحتين بكلية الهندسة، وآخر لكلية العلاج الطبيعي، وتبقى منحة واحدة بكلية التمريض وعلى الطلاب المتقدمين في المنح الراغبين في الالتحاق بمنحة كلية التمريض جامعة 6 أكتوبر، سرعة التوجه للمحافظة، لتأكيد الرغبة في كلية التمريض وترشيح الأعلى في المجموع قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

وأضاف أنه يُستكمل توزيع الطلاب المتقدمين على باقي المنح الواردة للمحافظة وفق أولوية المجموع ورغبة الطلاب.