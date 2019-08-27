سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بقيمة قرش نهاية التعاملات في بنوك قطر الوطنى - الأهلى المتحد- مصر إيران - التعمير والاسكان" ليباع بـ 16.599 مقابل 16.49 جنيه للشراء، إلا أنَّه شهد استقرارًا في البنك الأهلي المصري وسجّل 16.60 للبيع، مقابل 16.50 جنيه للشراء.

واستمر مصرف أبو ظبي الإسلامي، ضمن قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار، ليباع بـ16.63 جنيه وفيما سجل سعر الشراء به 16.54 جنيه.

فيما عاد الذهب للتذبذب مرة أخرى، وارتفع بقيمة جنيه، في أسواق المال، ليصل سعر عيار 24 نحو 813 جنيهًا مقابل 812 جنيهًا، قبل قليل، وعيار 21 نحو 711 جنيهًا، وعيار 18 سجّل 610 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ5.695 جنيه، وبِيعت الأوقية بـ25.302 جنيه، وكيلو الذهب بـ813 ألفًا و562 جنيهًا.