تواصل الدول ترشيحاتها لجائزة أوسكار عن أفضل فيلم عالمي، في النسخة الـ92 من حفل توزيع الجوائز الشهير، وتعتبر تونس الدولة العربية الثالثة التي ترشح فيلم للجائزة بعد الجزائر وفلسطين، ووقع اختيار تونس على فيلم "ولدي" للمخرج محمد بن عطية.

وعرض "ولدي" للمرة الأولى في برنامج نصف شهر المخرجين، الموازي للدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي.

ويحكي فيلم "ولدي" قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته "نازلي" حول ابنهما الوحيد "سامي"، يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيراً بالتحسن، يختفي فجأة.

يشارك في بطولة الفيلم محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي.

ووفقًا لمجلة "فارايتي"، قال مخرج فيلم "ولدي"، إن ما دفعه لتنفيذ الفيلم كانت صدمته عندما سمع تقرير إذاعي حول أب غادر تونس للبحث عن ابنه في سوريا، متابعا: "تدور أحداث الفيلم عن رجل عادي كرس حياته كلها لعمله ولابنه، يجد أن عليه التعامل مع ابنه الذى أصبح متشددا إسلاميا، الفيلم لا يدور عن داعش، ولا عن الأسباب التي تدفع شبابنا إلى الرحيل، بل يتعلق بمعنى كونك أبا".

"ولدي" هو ثاني الأفلام الروائية الطويلة للمخرج محمد بن عطية بعد فيلم "نحبك هادي" الفائز بجائزة أفضل أول فيلم طويل للمخرج، وجائزة الدب الفضي للممثل مجد مستورة في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

اختير الفيلم الذي سيمثل تونس في جوائز الأوسكار من قبل لجنة نظمت تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة تتكون من 7 أعضاء، هم: شيراز العتيري المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة، سليم درقاشي الكاتب العام للمركز الوطني للسينما والصورة، سلمى بكار مخرجة ومنتجة، النوري بوزيد مخرج، جيلاني السعدي مخرج، مصلح كريم منتج، خميس خياطي مخرج وناقد سينمائي.