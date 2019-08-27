قال الحكم الدولي جهاد جريشة، بصفته رئيس مجلس إدارة مركز شباب دنديط، إنه عُرض على نيابة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، والتي أخلت سبيله بسبب قضية شعبية وليس أمرا شخصيا، وإنما أمر يخص قرية دنديط بالكامل، لاستكمال سور مركز الشباب بعد هدمه.

وأضاف جريشة لـ"الوطن"، أن أرض مركز الشباب المساحة بالكامل محاطة بسور طوله في حدود 1000 متر منهم حوالي 40 مترا طوليا مهدومة، منذ أكثر من 20 عاما، وهذا يجعل مركز الشباب عرضة لإلقاء القمامة بداخله، ولشرب المخدرات فكان لا بد من السيطرة عليه وإعادة بناء السور.

وأشار الحكم الدولي إلى أنه واجه اتهامات بالبلطجة واستعمال النفوذ وجمهرة أهالي القرية والبناء على أرض أملاك دولة، بسبب أنه وقف مع الأهالي بصفته رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، عند بناء السور، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأكد أن أرض مركز الشباب بالكامل من أملاك الدولة، إلا أنها مخصصة بقرار المحافظ منذ أكثر من 49 سنة لمركز الشباب، وكان لا بد من إعادة بناء الجزء المهدوم من السور، وهذا لا يحتاج إلى ترخيص، فتجمع الأهالي وعملوا "السمل الإسمنتي" للبدء في البناء، إلا أن الوحدة المحلية تحركت وأزالت الجزء الذي تم بناؤه من السور.

وذكر أن الصراع حاليا بين مركز الشباب والوحدة المحلية والتي ترفض إعطاء خطاب لنا بأن هذه الأرض أملاك دولة، ولكنه سلم هذا الخطاب للنيابة العامة.

وأوضح أنه بمجرد أن قدم خطاب التخصيص إلى النيابة العامة أخلت سبيله، وأنه مستمر في إثبات حق مركز الشباب.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من رئيس الوحدة المحلية لقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر يتهم فيه الحكم الدولي جهاد جريشة رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية دنديط، بالبناء على أرض أملاك دوله بمساعدة آخرين.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عددا كبيرا من أهالي القرية يقومون بمساعدة مجلس إدارة مركز شباب القرية ببناء سور بقطعة أرض مجاورة لمركز الشباب.

وبسؤال جهاد جريشة رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، في محضر الشرطة، أكد أن الأرض تخص المركز وأن السور تم هدمه منذ عدة سنوات، وأنه يتم بناؤه مرة أخرى بمساعدة وتبرع من أهالي القرية لاستغلال الأرض لخدمة شباب القرية وأنشطة مركز الشباب.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 29572 لسنة 2019 جنح مركز شرطة ميت غمر وأحيل للنيابة التي قررت إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة مركز الشباب وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.