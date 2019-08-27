قوات التحالف باليمن: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا سقط في صعدة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت اليوم الثلاثاء، صاروخاً باليستيا من محافظة عمران - مديرية حرف سفيان، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" استمرار الميليشيا بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة عشرات المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.