أجرى اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المحطة التي يجرى تنفيذها بالإسماعيلية على مساحة 11 فدانا ويصل تكلفتها إلى 290 مليون جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المحطة تعمل بقدرة 400 لتر/ ثانية يوميا، وسيجرى الانتهاء منها في 30 نوفمبر المقبل لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت 95%، وبدء أعمال المرحلة الثانية قريبا والتي تستهدف الوصول لطاقة تصريفية إجمالية بقدرة 800 لتر/ ثانية لخدمة 7 مناطف بمركز الإسماعيلية.

وتفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بمدينة أبوصوير، بتكلفة 65 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي بقرية "السبع آبار الغربية"، بتكلفة 70 مليون جنيه، وسيجرى الانتهاء منهما منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الأعمال جارية في مشروع تدعيم محطة مياه الشرب ذات الترشيح الفائق بقرية "المحسمة القديمة" بمركز القصاصين الجديدة، وتصل طاقتها التصريفية إلى 5000 متر مكعب يوميا، وتكلفتها 31 مليون جنيه، ويجرى الانتهاء من تنفيذها وتسليمها في نهاية نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية برفقة اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، والمهندس عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أيمن الخضري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.