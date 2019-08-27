كشف علي المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن التحقيقات التي أجراها قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة مع الشركات التي خالفت ضوابط العمرة الموسم الماضي، أسفرت عن إلغاء ترخيص 20 شركة سياحة وذلك لقيامها باستخدام التأشيرة الإلكترونية التي استصدرتها السعودية خلال شهر أبريل الماضي في تنظيم رحلات عمرة، رغم إيقاف تلك الشركات من قبل وزارة السياحة عن التنظيم، فضلا عن قيام البعض منها بتنظيم أعداد أكبر من الحصة المقررة لكل شركة.

وأضاف "المانسترلي" لـ"الوطن" أنه سيتم إبلاغ تلك الشركات بإلغاء تراخيصها فور اعتماد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لنتيجة التحقيقات، مشيرا إلى أن تلك الشركات أضرت بالاقتصاد القومي وبالقواعد التي وضعتها الدولة في تحديد أعداد المعتمرين الموسم الماضي، كما أضرت بالشركات السياحية الملتزمة التي رفضت تنظيم أية رحلات عمرة فوق الحصة المقررة لها.

وأشار "المانسترلي" إلى أن غرفة شركات السياحة هي التي طالبت وزارة السياحة بتطبيق المادة "9" من القانون رقم 38 المنظم لعمل الشركات السياحية والذي يقضي بإلغاء الترخيص على الشركات المخالفة وذلك حماية لحقوق المواطن والدولة والشركات الملتزمة في آن واحد، منوها بأن تلك الشركات نظمت أكثر من 40 ألف رحلة عمرة مخالفة.

وحذر "المانسترلي" شركات السياحة التي ستقوم بتنظيم رحلات عمرة هذا العام قبل تشغيل بوابة العمرة المصرية الإلكترونية وبدء الرحلات رسميا بأنه سيتم تطبيق القانون عليها وإلغاء ترخيصها، كما سيتم مخاطبة الوكلاء السعوديين لعدم إصدار أية تأشيرات عمرة لشركات مصرية إلا من خلال البوابة وفي التوقيتات التي تحددها مصر لذلك، مع منع من يقوم بمخالفة ذلك من العمل داخل السوق المصرية.

يشار إلى أن وزارة السياحة حددت أعداد المعتمرين المصريين الموسم الماضي بـ 500 الف معتمر، إلا أنه بعد استصدار السعودية التأشيرة الإلكترونية قامت بعض الشركات بتنظيم أعداد أكبر من الحصة المقررة لها، كما قامت بعض الشركات الموقوفة عن العمل بتنظيم رحلات عمرة.