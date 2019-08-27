أكد الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن حرائق غابات الأمازون بالبرازيل ستؤثر على نسبه الأكسجين في العالم كون تلك الحرائق كارثة بيئية كبيرة، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد ظاهرة مناخية محددة ستؤثر على مصر لكن ما يطلق عليه "المناخ الكوني" للكرة الأرضية سيتأثر.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن غابات الأمازون أكبر شبكة تمتص ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري وهي المسئولة عن 20% من أكسجين الكرة الأرضية، لذلك توصف بأنها رئة العالم، مؤكدًا أن رئيس البرازيل تأخر كثير لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإطفاء الحرائق وذلك بعد ضغط عالمي.

وأوضح أن مصر ستتأثر من حرائق غابات الأمازون بتغير المناخ بسبب إذابة الجليد في القطب الشمالي، لأن ذلك سيؤدي لارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن شاطئ الدلتا الواقع بين رشيد ودمياط سيعاني من كارثة نتيجة ذوبان الجليد بسبب حرائق مناطق الأمازون، والدول الكبرى لا تساعد الدولة الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، ولا تساهم بجدية في برامج التكيف مع المناخ.

وتابع: "بدء ذوبان الجليد في القطب الشمالي سيزيد من مستوى المحيط الأطلنطي ثم البحر المتوسط، أي أن شاطئ الدلتا سيتأثر بالمياه المالحة، ما يترتب عليه إنفاق أموال لعمل كتل خرسانية كبيرة لحماية الشواطئ".