في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل السيطرة على الحرائق المهولة التي تلتهم غابات الأمازون "رئة الأرض الأولى" منذ حوالي ثلاثة أسابيع، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية الخاصة بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اشتعال حرائق أكبر في وسط أفريقيا، في غابات حوض الكونغو المعروفة باسم "الرئة الخضراء الثانية للأرض".

These two disturbing images illustrate the extent of the fires that are blazing through the Amazon right now.



One is from NASA's FIRMS, which pinpoints individual fires, and the other is from the Copernicus Atmosphere Monitoring Service, which shows biomass burning aerosol. pic.twitter.com/jOah9dJf6E