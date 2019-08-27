حبس صاحب محجر لاستيلائه على 750 ألف جنيه من مكتب بريد بالبحيرة

قرر المستشار محمد الشاذلي، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد رضوان القائم بأعمال المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وسكرتارية محمد الجمل، حبس "أ. ع"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على 750 ألف جنيه من أموال مكتب بريد قرية "ششت الأنعام" مركز إيتاي البارود، بالاشتراك مع معاون مكتب البريد.

كان ضباط مباحث الأموال العامة بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث، تمكنوا من ضبط صاحب محجر، لاتهامه بالاشتراك مع معاون مكتب بريد القرية في الاستيلاء على 750 ألف جنيه من أموال المكتب.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اشتراك "م. ح"، معاون مكتب بريد القرية مع "أ. ع" 33 عاما، صاحب محجر، ومقيمان بمركز إيتاي البارود، بالاستيلاء على 750 ألف جنيه من حساب صندوق دعم المشروعات بمكتب البريد، عن طريق استخراج إيصال سحب، وتزوير توقيع المفوض للجهاز، وتحويل المبلغ على حساب المتهم الثاني بناءً على اتفاق مُسبق بينهما، والاستيلاء على المبلغ لنفسيهما دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وسدد المبلغ بالرسوم، وجار ضبط المتهم الأول.