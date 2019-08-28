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الأهلي ينتظر صفقة تبادلية للتخلص من أزارو

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محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة تحصيل مستحقات صندوق الإسكان بكل الجهات

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الزملوط يوجه بتعاون "الضرائب" مع الوحدات المحلية لتحصيل مستحقات الدولة

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