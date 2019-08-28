قال وليد الكرداني، المسئول العام لمؤتمر الصحة الدولي، إن المعرض المصري الدولى للصحة والذى سينطلق في شهر سبتمبر المقبل سيضم 250 شركة وبمشاركة 32 دولة.

وأضاف "الكرداني" خلال مداخلة له عبر "الفيديو كونفرانس" بببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك فارقا بين الدورة الماضية والحالية حيث أقيمت الماضية على مساحة 5 آلاف متر بينما تم تخصيص 10 آلاف متر كمعرض للدورة الحالية، موضحا أنه وفي العام الماضى تم إقامه 4 مؤتمرات متخصصة بينما سيتم خلال المؤتمرالمقبل 8 مؤتمرات بمجالات طبية عدة.

وأكد المسئول العام لمؤتمر الصحة الدولي، أن هناك العديد من العوائد التى ستجنيها مصر جراء تنظيمها لهذا المعرض مثل نقل التكنولوجيا الطبية والعلاجية لمصر عن طريق الشركات الأجنبية المشاركه بنسبة 20 % من المعرض وهم 50 شركة والذي سيقام بمشاركة القارة الإفريقية.