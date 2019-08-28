مساعد "الهجرة" للتطوير: نعد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج

قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قاعدة لبيانات المصريين المقيمين بالخارج حتى تكون متكاملة ومرفق بها آليات تواصل معهم.

وأضاف "سليمان" خلال استضافته برنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، أن قاعدة البيانات تعتبر الأساس الحقيقي الذي يسبق أي عملية انطلاق بمنظومات التواصل، موضحا أن الوزارة قد استغلت التطور الرقمى حتى قامت بإطلاق منظومة "الشباك الواحد للمصريين فى الخارج".

وأكد مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي أنه وبالتعاون مع الوزارات المعنية تم طرح وحدات سكنية وأراضٍ للمصريين المقيمين بالخارج وفيها يتم التسجيل لهم والحجز والدفع إلكترونيا وهو ما يعكس استفادة الوزارة من منظومة التحول الرقمي الجديدة.