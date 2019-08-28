أبرزها "الخواجة صروف".. 5 أعمال اشتهر بها نبيل الدسوقي في ذكرى وفاته

تميز بأدواره المختلفة، وتنقل بين عمل وآخر بشخصيات فريدة عرفها الجمهور وأحبها، وظلت عالقة في أذهانه إلى اليوم، قبل أن يرحل الفنان نبيل الدسوقي عن عالمنا في مثل هذا اليوم 28 أغسطس 1995، بعد أن أثرى الفن بأدوار خالدة.

وفي التقرير التالي، تستعرض "الوطن" أبرز أعمال نبيل الدسوقي في ذكرى وفاته الـ24:

مسلسل "رأفت الهجان"

اشتهر بدور "الخواجة صروف" الذي قدمه في مسلسل "رأفت الهجان"، في عام 1988 ،والذي يعد أحد أبرز أدواره، وهو بطولة محمود عبد العزيز ويوسف شعبان ويسرا.

مسلسل "الشهد والدموع"

شارك "الدسوقي" في مسلسل "الشهد والدموع"، عام 1983، وهو من بطولة بطولة عفاف شعيب، يوسف شعبان، خالد زكي، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وقدم فيه دور "عبد البديع".

مسلسل "ليالي الحلمية"

شارك في الجزء الرابع والخامس من المسلسل، وقدم من خلاله دور "فوزي" والد شيرين "صابرين" زوجة "ممدوح عبدالعليم"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري"

كما شارك الفنان الراحل في مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري"، عام 1986، وقدم من خلاله دور "تهامي"، وهو من بطولة محمود مرسي وكريمة مختار وعبدالمنعم إبراهيم، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل.

فيلم "نهر الخوف"

شارك نبيل الدسوقي في فيلم "نهر الخوف"، عام 1988، وقدم من خلاله دور "كمال" وهو عجوز متصابٍ، لم يستطع الهروب من الأتوبيس النهري، الذي قام محمود عبدالعزيز باختطافه، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح أبو سيف.