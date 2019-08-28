نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه ومن المتوقع أن تقل الرؤية بالشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 36

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 23 32

مطروح 23 32

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 38

الاسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 33

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 30 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

سوهاج 25 39

قنا 24 40

الأقصر 26 41

أسوان 28 42

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 40

المدينة 28 45

الرياض 25 44

المنامة 33 39

أبو ظبي 31 44

الدوحة 32 39

الكويت 29 45

دمشق 19 38

بيروت 27 31

عمان 20 34

القدس 20 30

غزة 24 31