أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، انتزاع 5435 لغما كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال أغسطس الحالي، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم، إنّ الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 2797 لغما وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 5435 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وأكد القصيبي أنّ الفرق نزعت منذ انطلاق المشروع وحتى يوم 22 أغسطس الحالي 83748 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد، في اجتماع مع أعضاء اللجنة الأمنية في شبوة، ضرورة تطبيع الأوضاع في المحافظة، بعد سيطرة الجيش اليمني عليها، إثر اشتباكات اندلعت بينه وبين لواء النخبة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل أيام.

وغرّد عبر حسابه على "تويتر" أوردتها قناة "العربية الحدث" اليوم، أنّه استمع من اللجنة الأمنية في شبوة لتقييم دقيق عن الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة وطبيعة التدابير والإجراءات المتخذة لتأمين المحافظة.

وأضاف سعيد: "نقلت لهم تقدير الرئيس عبدربه منصور هادي، لأدائهم المسؤول والحازم في إنهاء التمرد وتوجيهاته بالحفاظ على الجاهزية العالية واليقظة، وضرورة تطبيع الأوضاع في المحافظة"، مشيرا إلى أنّ شبوة منحت اليمن الكبير، في لحظة ضعف مؤلمة، قوة عظيمة.

يذكر أنّ القوات الحكومية أعلنت السبت الماضي، إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة عتق والطرق المؤدية إليها، وتأمين خطوط الإمداد من مأرب ووادي حضرموت، والسيطرة على 3 معسكرات كانت تتمركز فيها قوات "النخبة الشبوانية" الموالية للمجلس الانتقالي في محيط مدينة عتق.