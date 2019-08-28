وصول 386 من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة قنا إلى مطار الأقصر

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بمطار الأقصر الدولي حجاج الجمعيات الأهلية العائدين إلى أرض الوطن، بعد أدائهم مناسك الحج بالأراضي المقدسة، جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد حجاج محافظة قنا بلغ 386 حاج، لافتًا إلى أن عدد حجاج الفوج الأول 141 حاج، وصلوا في تمام الساعة الـ5 مساء أمس، بينما يبلغ عدد الفوج الثاني 245 حاج، وصلوا في تمام الساعة الـ4:30 فجر اليوم.

وهنأ محافظ قنا الحجاج بتأدية مناسك الحج والعودة سالمين إلى أرض الوطن، مؤكدا توفير كافة أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة، أثناء تأدية مناسك الحج هذا العام، والعمل على تذليل كافة العقبات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول.