تناولت الصحف السودانية الصادرة، اليوم، المشاورات التي جرت أمس الثلاثاء، بين مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وصولا إلى تسليم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عب الله حمدوك قائمة مرشحي تلك القوى للحكومة المدنية الجديدة، وذكرت صحيفة "الصيحة" أن حمدوك تسلم قائمة تضم 65 مرشحا، لـ 14 وزارة و5 مجالس متخصصة، وأنه سيلتزم في اختيارته للوزارء بمعايير الكفاءة، وسيراعي التمثيل العادل للنساء.

من جانبها، قالت صحيفة "أخبار اليوم"، إن قوى "الحرية والتغيير"، عقدت اجتماعات متواصلة على مدار الأيام الثلاثة الماضية من أجل الوصول إلى اتفاق حول قائمة مرشحيها للحقائب الوزارية، فيما أشارت صحيفة "المجهر"، إلى أن حمدوك عكف منذ تسلم القائمة على دراستها، من أجل اختيار وزرائه، فيما أوضحت صحيفة "السوداني" أن اجتماعا عقد مساء أمس الثلاثاء، بين حمدوك وقيادات "الحرية والتغيير" للتداول في قائمة المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، بينما أشارت صحيفة "اليوم التالي"، إلى أن اجتماعات ستعقد اليوم بين قوى الحرية والتغيير، والدكتور عبد الله حمدوك لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة.

جدير بالذكر أن الأجل الدستوري لتشكيل الحكومة ينقضي اليوم، إذ حدد اتفاق ترتيبات السلطة الانتقالية اليوم موعدا لأداء وزراء الحكومة الجديدة القسم الدستوري.