تنطلق فعاليات معرض "مصر للعقار والاستثمار" اليوم، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية وزارة الإسكان وبمشاركة وزير الإسكان ونائب وزير التموين للاستثمار وعدد من أعضاء مجلس النواب، في أرض المعارض الدولية بمحور المشير.

وكشف إسلام برهان المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض عن أنّ المعرض يستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات بنسبة تساوي ضعف مبيعات العام الماضي، من خلال شركات التطوير العقاري الكبرى المشاركة في المعرض، والتي تقدم عددا من الخصومات والتسهيلات للمواطنين في ظل خلق مجتمعات عمرانية جديدة، ومع انخفاض معدل التضخم وانخفاض سعر الفائدة التي أقرها البنك المركزي، والتي تنعكس بصورة كبيرة على سوق العقارات المصري، مع تراجع الاحتفاظ بالسيولة المتوقعة والاتجاه إلى الاستثمار الآمن المتمثل في السوق العقاري نظرا لارتفاع أسعار العقارات بمعدلات سريعة جدا.

بدوره، أكد هشام عنبة العضو المنتدب للشركة المنظمة أنّ معدلات النمو في سوق العقارات في تزايد مستمر بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في الآونة الأخيرة، خاصة المشروعات التي خططت لها بإنشاء تجمعات ومدن سكنية جديدة.

يذكر أنّ أغلب المشروعات المطروحة في المعرض تأتي في المدن الجديدة التي تم إنشائها مؤخرا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.