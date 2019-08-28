أصدرت محكمة جنايات بابل بالعراق اليوم، حكما بإعدام 11 إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي لتفجيرهم جسرا حيويا شمال المحافظة راح ضحيته عدد من العناصر الأمنية.

‎وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب‎.

وأضاف المركز الإعلامي أنّ الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما سموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014 وانتهت بتفجير الجسر بالكامل؛ ما ‏أدى إلى استشهاد 3 وإصابة 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه‎"، مشيرا إلى أنّ الخبراء قدروا قيمة الجسر بنحو 18 مليارا، والإرهابيين اعترفوا ‏بارتكابهم جرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎.