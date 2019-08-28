أصدرت محكمة جنايات بابل بالعراق اليوم، حكما بإعدام 11 إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي لتفجيرهم جسرا حيويا شمال المحافظة راح ضحيته عدد من العناصر الأمنية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب.
وأضاف المركز الإعلامي أنّ الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما سموه (غزوة الفاضلية) على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014 وانتهت بتفجير الجسر بالكامل؛ ما أدى إلى استشهاد 3 وإصابة 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه"، مشيرا إلى أنّ الخبراء قدروا قيمة الجسر بنحو 18 مليارا، والإرهابيين اعترفوا بارتكابهم جرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة.