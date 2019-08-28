الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يصدر التقرير السنوى لإصابات العمل 2018

13,1 ٪ من الإصابات في القطاع الحكومي عام 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القـوي العاملــة الــيوم الأربعـاء الموافـــق 28 / 8 / 2019 " النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2018 "

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي :

42 ٪ من الإصابات في القطاع العام / الأعمال العام عام 2018·

بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1878 حالة بنسبة 13,1٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 6033 حالة بنسبة 42 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5978 حالة بنسبة 41,6 ٪ والقطاع الاستثماري 479 حالة بنسبة 3,3 ٪ من إجمالي عدد الحالات·

بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل 14368 حالة عام 2018 مقابل 13541 حالة عام 2017 بارتفاع قدره 827 حالة بنسبة 6,1٪ .

91,9 ٪ مــــن الإصــــــــــابـــــــــات للــــــــذكــــــــــور عام 2018·

بــلــغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ر 13199 حالة بنسبة 91,9٪ والإناث 1169 حـــالــــــة بـنســـبـــة 8,1 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

7,26 ٪ مــن الإصــــابـــــات فـــي محــــافــظـــة القــــاهـــرة عام 2018·

40.7% من الإصابات في مهنة الفنيون ومساعدوا الاخصائيين عام 2018 سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3834 حالة بنسبة 26,7٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 2504حالة بنسبة 4,17 ٪ ، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 6 حالات بنسبة 0,04٪ من إجمالي عدد الحالات.

سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 5852 حالة بنسبة 7,40 ٪ ، يليها مهنة الحرفيون ومن اليهم بعدد 2379 حالة بنسبة 6,16 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة بنــسبــة 6,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .

60,1 ٪ مـن الإصـابات في نشـاط الصناعات التحـويـلـيــة عام 2018

سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 8631 حالة بنسبة 60,1٪، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1358حالة بنسبة 9,5٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية عدد 5 حالة بنسبة 0,03٪ .

28,3 ٪ مـن الإصـــابــات في كيفية الإصابة (الخطأ أو التصادم بأشياء) عام 2018.

بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( الخطأ أو التصادم بأشياء ) 4059 حالة بنسبة 28,3٪ ، يليها ( سقوط الأشخاص ) 4003 حالة بنسبة 27,9 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 31 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.