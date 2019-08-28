تتصدر الهجن المصرية حتي الأن بطولة سباق ولي العهد السعودي للهجن، الذي انطلق يوم 15 أغسطس ومستمر حتى يوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر بميدان سبقات مدينة الطائف في المملكة.

وأعلن عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، أن مصر حققت المركزين الأول والثاني في المشاركة الأولى، مؤكدا فوز قبيلة الترابين بالمركز الأول بمهرجان سباق ولي العهد. وأكد أن المصريين المشاركين في السباق حرصين علي الفوز في السباق بالمركز الأول، ويكثفون تدريباتهم من أجل الفوز بجائزة السباق 30 ألف ريال سعودي .

وأوضح أن المرحلة الأولى كانت للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا، وكانت مخصصة لجميع الفئات العمرية، بينما تتضمن المرحلة الثانية أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطا، وبلغت عدد الأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطا .

وأضاف أن مصر تشارك في السباق بعدد 67 جملا بينهم 30 جمل بكرة و37 جعدان. جدير بالذكر أن نحو 7 دول تشارك في السباق علي أشواط دولية، هي شوط الزمول واللجايا والجيزاع والحج وهم دول إيران والسعودية والسودان وسلطنة عمان والأردن والكويت ومصر .