حقق فيلم "خيال مآته" إيرادات وصلت إلى 30 مليون جنيه، بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وهو ما يعتبر أقل إيرادات "حلمي" خلال أفلامه السابقة، وهذا حسبما أكدت شركة "دولار" للتوزيع السينمائي.

تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد 30 عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.