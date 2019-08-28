تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 10 سبتمبر المقبل برئاسة العراق.

وبحسب جدول الأعمال يبحث وزراء الخارجية العرب، 8 بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي -الاسرائيلي ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات "الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الأسرى، اللاجئون، الأونروا، التنمية" ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينين في الدول العربية المضيفة الدورة 102، وتقريرا عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (151- 152)، وموضوع آخر حول الأمن المائي العربي وسرقة أسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

وتناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، واليمن، واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي، كما تبحث اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.

وتناقش الدورة أيضا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

كما تستعرض تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (151- 152)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس 2019، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتبحث الدورة بندا حول العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية ويتضمن هذا البند العلاقات العربية الافريقية التي تتناول مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية وتتضمن الحوار العربي الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات العربية مع جمهورية الهند ، والعلاقات العربية اليابانية، والعلاقات العربية مع مجموعة دول جزر البسيفيك، والعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى.

وتناقش الدورة بندا حول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الإعلامية وإساءتها للدول العربية، ويناقش الاجتماع بندا حول الاٍرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الاٍرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب.

وتستعرض نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 26 إلى28 أغسطس الماضي وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية 46 التي عقدت خلال الفترة من 30 يوليو الى 1 أغسطس الماضي ووضع لجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) اضافة الى بند حول الشؤون الإدارية والمالية ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية 96 التي عقدت يومي 28 و29 أغسطس الماضي، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.