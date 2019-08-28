قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة رفعت مكافأة النشر الدولي العلمي لـ150 ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن تحمّلها تكلفة النشر كاملة، إضافة إلى الجوائز التي تمنح له.

وأضاف الخشت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الجامعة، بمناسبة التقدم التاريخي للجامعة في تصنيف شنغهاي وQS البريطاني للتخصصات، أنّ الجامعة تنشئ برامج مميزة للإنفاق على مجانية التعليم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أنّ البرامج تعمل على تنمية مجانية التعليم وتنمية موارد أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى رفع مكافأة الساعة الإضافية للتدريس لـ200 جنيه لكل عضو هيئة تدريس، فضلا عن خصم 50% لأي عضو هيئة تدريس لجميع الخدمات التي تقدمها الجامعة.