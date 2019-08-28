تجردت ربة منزل من مشاعر الأمومة، وتخلصت من طفلتها المريضة نفسيا في إحدى قرى مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، وتمكنت إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على المتهمة، وجار التحقيق معها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بالعثور علي جثة لطفلة تبلغ من العمر نحو 10 سنوات، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي، التابعة لدائرة المركز، في ظروف غامضة.

انتقل فريق من وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، بقيادة المقدم محمد عصمت رئيس المباحث، والنقيب محمود مصطفى معاون أول المباحث، وجرى معاينة موقع العثور علي الجثة ومناظرتها، حيث وجدت الطفلة "بسمة.ش. ح" 10 سنوات، مسجاة علي الأرض، وبسؤال أم الطفلة وتدعى "زيناهم.ك.ي" 38 عاما، ربة منزل، أدعت أن ابنتها فارقت الحياة فجأة بشكل طبيعي.

وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، أفادت التحريات الأولية بوجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأن الأم متورطة في التخلص من ابنتها، وأنها شنقتها باستخدام حبل أعلى سطح المنزل، كما تبين أن الطفلة لها تاريخ مرضي نفسي سابق، إذ تصدر منها حركات وتصرفات لا إرادية. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم ضبط المتهمة وجاري التحقيق معها حول الظروف والملابسات، وباشرت النيابة العامة التحقيق.