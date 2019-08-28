أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم، مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين في مظاهرة عنيفة بمقاطعة "بابوا" المضطربة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إن مظاهرة سلمية مناهضة للعنصرية بمشاركة 150 شخصًا تحولت إلى العنف، بعدما حاول الآلاف بشكل مفاجئ اقتحام مبنى رئيس منطقة "دياي" الذي كانت المظاهرة تحدث أمامه.

ولم يؤكد المتحدث التقارير الإعلامية التي تفيد بأن القوات ردت بفتح النيران على المتظاهرين وقتلت ستة منهم، معللا ذلك بصعوبة التواصل بعدما قطعت الحكومة خدمات الإنترنت بالمنطقة منذ الأسبوع الماضي.

يذكر أن المظاهرات اشتعلت بالمقاطعة منذ الأسبوع الماضي بعدما انتشرت مقاطع مصورة على الإنترنت، تظهر أفرادًا بالشرطة يصفون طلابًا من المنطقة بأنهم "قردة" و"كلاب".