نفت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم، منع القوات الأمريكية القوات العراقية من الدخول إلى وادي حوران، وقالت- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام القوات الأمريكية بمنع القوات العراقية من الدخول الى وادي حوران عارية عن الصحة".

وأضافت الخلية، "أن قواتنا الأمنية هي صاحبة السلطة على الأراضي العراقية، وأن تحركاتها تكون بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية تحتفظ بحقها في مقاضاة مروجي هذه الشائعة".

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أشارت في وقت سابق، إلى أن القوات الأمريكية منعت القوات العراقية من الدخول إلى وادي حوران في محافظة الأنبار، ضمن عمليات "إرادة النصر" الرابعة.