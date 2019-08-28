قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، تعليقا على اقتراح فرنسا بتخفيف العقوبات على إيران مقابل تنفيذ خطة العمل الشاملة: "إن خطوات الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع المشاركين فيه" مضيفا -في تصريح صحفي- "لقد بحث الرئيسان الروسي والفرنسي، فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، مؤخرا موضوع الحفاظ على خطة العمل الشاملة مع إيران بالتفصيل"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أيد اقتراح ماكرون بضرورة إحياء هذه الخطة.

وأوضح لافروف: "نرى أن الخطوات المحددة في هذا الاتجاه تتمثل في عملية التفاوض والمشاورات"، وأشار الوزير الروسي، إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون ناجحة إذا كانت مقبولة لجميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران، مؤكدا أن بلاده ستكون على استعداد للمساعدة في التوصل إلى مثل هذه النتيجة المقبولة من جميع أطراف الاتفاق النووي.