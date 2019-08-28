يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك الشهر المقبل، فيما تواصل طوكيو مساعيها للقيام بدور فاعل في المحادثات لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم، إنه جرى الترتيب للقاء خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لطوكيو، أمس الثلاثاء. وسيجري اللقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وابلغ جواد ظريف، آبي "تلقيت كلاما واضحا من المرشد الأعلى (علي) خامنئي أنه لا يرغب في صنع وحيازة واستخدام أسلحة نووية"، وقال آبي "اليابان ترغب في مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل استقرار الوضع".

واليابان من كبار مستوردي النفط الإيراني، وكانت إحدى الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات لشراء النفط مباشرة من طهران، وجرى فرض عقوبات على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل اليه في عهد سلفه باراك أوباما.

والدول الأخرى الموقعة، بينها دول أوروبية كبرى، غير موافقة على خطوة ترامب.

وزار آبي، إيران في يونيو والتقى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس روحاني في مسعى لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، وقام جواد ظريف بزيارة خاطفة لبياريتس اثناء انعقاد قمة مجموعة السبع في اطار المساعي لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ولم يلتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جواد ظريف، لكنه أبدى انفتاحا على لقاء روحاني في مستقبل قريب، وأعلن روحاني أن اجتماعا لا يمكن أن يحصل إلا إذا ألغت الولايات المتحدة أولا العقوبات.